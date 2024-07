Lazio | Laurienté aspetta un' offerta mentre Cataldi potrebbe lasciare la squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma 29 luglio 2024 - Latiene monitorato il mercato a caccia di occasioni, ma occhio a non tirare troppo la corda o questaspezzarsi. Nonostante i buoni risultati nelle amichevoli fin qui giocate, ultimo in ordine cronologico quello in Germania contro l'Hansa Rostock per 0-3, Marco Baroni non è ancora pienamente soddisfatto della sua rosa e chiede un ulteriore esterno per completare le rotazioni offensive. Il nome preferito dal tecnico e anche dagli uomini mercato biancocelesti sembra ricadere su Armand, retrocesso lo scorso anno con la maglia del Sassuolo e attualmente sul banco dei partenti dalla formazione neroverde. Il giocatore ha messo lain cima alle proprie preferenze, ma servono passi concreti in avanti per poter vincere la concorrenza e vestire con l'Aquila scudata sul petto il francese.