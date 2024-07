Lars von Trier | i primi tre film al cinema con Movies Inspired

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 29 luglio 2024)von: itrealcondistribuirà itreda regista divon, in versione restaurata, nel mese di agosto 2024. Si parte con L’elemento del crimine, in una versione restaurata e senza tagli di censura, che sarà disponibile a partire dal 1° agosto. L’8 agosto sarà la volta di Epidemic, mai uscito nelle sale italiane prima d’ora, che sarà disponibile in versione originale con sottotitoli in italiano. Infine il 15 agosto uscirà nelle sale Europa, sempre in versione restaurata. La prima trilogia divonsarà distribuita in Italia da