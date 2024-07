Io sono leggenda 2 | Steven Caple Jr in trattative per dirigere il sequel

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 29 luglio 2024) Scritto da Io2:Jr. inperil, Secondo un nuovo rapporto di Deadline, la Warner Bros. potrebbe aver trovato il regista per “Io2“.Jr. è inperildel celebre film del 2007, che vedrà come protagonisti Will Smith e Michael B. Jordan. Sebbene nulla sia ancora ufficiale o firmato,Jr. sembra essere il candidato preferito dallo studio.Jr. inper“Io2” con Will Smith e Michael B. JordanJr. è noto per il suo lavoro in “Creed II“, in cui ha collaborato proprio con Michael B. Jordan, e più recentemente per “Transformers: Rise of the Beasts“ del 2023. Ha anche diretto “The Land“ nel 2016, un drammatico poliziesco con Jorge Lendeborg Jr.