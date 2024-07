Il Sol Levante brucia In Giappone temperature fino a 41 gradi | già una trenta di vittime da inizio luglio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 292024 - Inil termometro è schizzatoa 41. Un'ondata di calore killer, già una trentina di morti da, che ha investito il Paese, arrivando oggi a far registrare 41nella città di Sano, a Tochigi (nel centro del Paese), e 40,2nel distretto di Tenryu, nella città di Hamamatsu, nella prefettura di Shizuoka, dove già il 7si erano toccati i 40. A Tokyo, dove la massima è di 38, le autorità hanno invitato i cittadini a non uscire se non per attività essenziali. Dichiarato l'allerta colpo di calore per 38 prefetture (su un totale di 47), dove sono previste anche "notti tropicali" da non meno di 30. Un caldo che ha provocato anche: ieri una donna si circa 60 anni è morta per un colpo di calore in strada nella città di Saijo, nella prefettura di Ehime.