Highlights Djokovic-Nadal tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Glicompleti dell’incontro tra Novake Rafael, valevole come secondo turno del torneo singolarealledi. L’atleta serbo si è imposto sull’iberico per 6-1, 6-4, ottenendo dunque la vittoria numero 31 in un totale di 60 confronti iconici con il rivale da quindici anni dia questa parte. Sul Philippe Chatrier, un vero e proprio match storico terminato con il passaggio del turno di ‘Nole’, il quale affronterà uno tra Matteo Arnaldi e Dominik Koepfer agli ottavi. Di seguito ildei migliori momenti di