Grave incidente sulla Rivierasca coinvolto un mezzo pesante | tre feriti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Calusco d’Adda.strada provinciale 170 a Calusco d’Adda, che ha vistoun. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine: intorno alle 14dell’Adda si è verificato un sinistro con tre persone rimaste ferite, alcune in modo. Si tratta di un giovane di 27 anni, una donna di 54 anni e un terzo soggetto. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. I sanitari hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Zogno. L’evento ha avuto ripercussioni sul traffico veicolare. Seguono aggiornamenti.