’Fueling Tomorrow’ La nuova vita dei carburanti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dal 9 all’11 ottobre le aziende del settore ’’ si riuniranno a BolognaFiere per la prima edizione di, la manifestazione dedicata alle nuove tendenze nel campo della trasformazione deitradizionali e dei nuovi vettori energetici alternativi e sostenibili come bio, idrogeno ed elettrico, sia per la mobilità su ruota che per l’industria. "Fueling Tomorrow – dichiara Paolo Angelini, ad di BolognaFiere Water&Energy (società partecipata da BolognaFiere e Mirumir) – sarà il palcoscenico per la presentazione di tecnologie e soluzioni per la produzione e il consumo di energia nei prossimi trent’anni. Un innovation hub che si pone l’obiettivo non più differibile della neutralità tecnologica dove bioe idrogeno saranno protagonisti, con le novità nel campo dei combustibili fossili e delle tecnologie di raffinazione".