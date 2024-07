Engineering -5% di consumi nel data center di Pont-Saint-Martin

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nel 2023 il Gruppo, che si occupa di processi di digitalizzazione per aziende e pubbliche amministrazioni, ha ridotto del 5% il consumo annuo di energia elettrica deldi, raggiungendo "un importante target in ambito Ambientale così come previsto dal Piano di sostenibilità". Lo annunciain una nota. Dal 2022 il gruppo guidato da Maximo Ibarra "ha iniziato a legare la propria strategia finanziaria alle performance Esg anche attraverso strumenti all'avanguardia strutturati con i principali istituti finanziari: i target di sostenibilità raggiunti con ilpermettono quindi adi accedere a tali strumenti con condizioni economiche più vantaggiose.