Deadpool & Wolverine infrange tutti i record d' incassi per un film classificato R al box office USA

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il debutto stellare dipermette al cinecomic di una serie di, diventando ilR con i maggioridi sempre.riscrive la storia deglial botteghino americano con un debutto da 205 milioni di dollari, che lo proietta all'ottavo posto nella classifica dei miglioridi sempre nel primo weekend, superando i 202 milioni incassati nel 2018 da Black Panther. Disney torna a festeggiarestellari, visto cheha superato rapidamente anche ildella miglior apertura del 2024, detenuto in precedenza da un'altra hit dello studio, il sequel animato Inside Out 2 (155 milioni al debutto). A livello internazionale, il trequel dedicato al Mercenario Chiacchierone ha incassato 233,3 milioni di dollari per