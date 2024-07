Dall’Inghilterra sicuri | apertura del Napoli allo scambio svolta per Osimhen

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Le ultime notizie che arrivanoriferiscono di unche ha apertoper cedere VictorVictorè l’uomo del mercato del. Il club partenopeo vorrebbe cederlo per 130 milioni di euro, la cifra della clausola rescissoria. Il nigeriano percepisce un ingaggio da 10 milioni dopo il rinnovo fino al 2026, è tranquillo e sa bene che la sua situazione può sbloccarsi da un momento all’altro. De Laurentiis e Manna sono in attesa che arrivi l’offerta giusta, per il momento il Paris Saint-Germain non si è spinto oltre gli 80 milioni di euro. Troppo poco per il. La prima scelta dopo il suo addio è Romelu Lukaku, che ha rifiutato ogni tipo di destinazione per tornare a lavorare con Antonio Conte.