Come mai Addam di Hull può cavalcare un drago anche se non è un Targaryen

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 29 luglio 2024)maidipuòunse non è unAttenzione SPOILER sull’episodio 7 di House of then 2 – La Semina Rossa L’episodio 7 di House of then 2, rivela chediè il cavaliere che ha rivendicato Seasmoke, sollevando interrogativi sulle sue origini e sulla relazione tra draghi e cavalieri.spiega Jacaerys Velaryon nell’ultimo episodio, parte di ciò che mantiene al potere la dinastiaè l’idea che abbiano una connessione con i draghi. Se qualcuno può domare un, la mistificazione che circonda il suo regno viene dissipata e la gente comune lo vedràmortale. Ciò si collega all’idea più ampia della Danza dei Draghi che porta all’eventuale caduta della dinastia. Interpretato da Clinton Liberty in House of then,diviene mostrato per tutta la stagione 2il figlio bastardo di Corlys Velaryon.