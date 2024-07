Bronchiolite numeri preoccupanti Prevenire è un dovere tenerla lontana dai lattanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Firenze, 29 luglio 2024 – “Lafa paura,è un. Il virus Respiratorio Sincinziale (RSV) lascia il segno, non deve entrare in contatto con i nostri", queste le parole di Giuseppe Di Mauro, presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), che torna a sensibilizzare famiglie e istituzioni sul virus che colpisce tanti neonati e rappresenta un pericolo per la loro crescita. Ma come agisce questo virus? "L'RSV fu scoperto a Napoli circa 50 anni fa- ci dice Di Mauro- veniva chiamato il 'male oscuro' perché si connotava come un'infezione virale respiratoria polmonare non ancora isolata. È un virus abbastanza recente, caratterizzato da un'attività interstiziale che agisce proprio come il Covid.