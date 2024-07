Azienda non paga l’affitto scatta lo sfratto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Più di novantamila euro nonti al Comune della Spezia per l’utilizzo di un capannone. Un debito da record, quello accumulato da una cooperativa agricola, che ha spinto gli uffici di Palazzo civico ad avviare le pratiche per intimare lo sgombero delle aree in locazione. Il provvedimento del settore patrimonio del Comune è di pochi giorni fa, e ordina alla società cooperativa di liberare le aree – oltre al capannone, anche un’area esterna pertinenziale, situati agli Stagnoni – entro il prossimo 31 agosto. Il contratto d’affitto risale al marzo del 2010, con un canone iniziale di 16.050 euro.