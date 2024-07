Amicizia | come aiutare i bambini a relazionarsi con gli altri

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’fraè un legame speciale, più spontaneo, genuino e privo di pregiudizi, rispetto ad ogni altra relazione che si avrà in futuro, ma può capitare che i nostri figli e le nostre figlie abbiamo bisogno di un piccolo aiuto, da parte nostra, per creare nuove relazioni sociali. Il 30 Luglio è la giornata mondiale dell’, istituita per promuovere quel legame speciale che è l’. Essa nasce per sensibilizzare i popoli all’importanza di creare una relazione positiva, di pace, nonostante le diversità fra civiltà. Ma se noi adulti abbiamo bisogno di ricordarci del valore positivo delle relazione fra pari, se dobbiamo combattere contro i pregiudizi che si sono insidiati nella nostra vita,gocce sulla pietra, di tutto questo inon hanno necessità.