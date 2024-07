Violenti sui treni impuniti e pronti alla replica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Esprimo tutta la solidarietà al capotreno colpito nell’ esercizio delle sue funzionistazione di Bologna. Vorrei però che questo gesto fosse sanzionato al massimo grado. Trovo inoltre fuori luogo uno sciopero che ha colpito in toto, i lavoratori pendolari e coloro che volevano anticipare il week end, in pratica tutti coloro che il biglietto lo pagano. Solidarietà si, ma magari espressa presso il gestore del servizio, presso la Prefettura ma non certamente così. Andrea Nadalini Risponde Beppe Boni Due aggressioni ad altrettanti addetti alle ferrovie nel giro di pochi giorni: un pestaggio a Crevalcore e unostazione centrale di Bologna. Abbiamo compreso da tempo che fare i controllori deiè un mestiere rischioso. Un egiziano è l'aggressore di Bologna, un pakistano quello di Crevalcore.