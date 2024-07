Traffico Roma del 28-07-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024) LuceverdeBuonasera e Bentrovati l’appuntamento con ilAbbiamo al momento brevi code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e a cena intanto aumenta ilsulle principali strade che dal litorale portano in città sulla via Pontina si sta in fila tra Castelno e Castel di Decima ma ci sono code anche sulla via Emilia tra Aranova e Castel di Guido anche che arriva dallaNapoli sulla diramazione diSud trova code Tra la barriera e il raccordo anularedi rientro anche dall’Abruzzo con interventi sulla A24 tra Vicovaro Mandela e la barriera diEst in città per un incendio di fogliame su Viale Palmiro Togliatti ha chiuso il vicolo di Ponte Mammolo Vi ricordo che fino al 19 agosto la Tangenziale Est per lavori è chiusa e tra viale Castrense è Largo Passamonti Merano in direzione dello Stadio Olimpico inevitabili dunque ...