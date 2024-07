Teotino | Taremi titolare all’Inter? Per ora no! Vi spiego

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024)è il grande capocannoniere di questo inizio di precampionato dell’Inter: cinque gol in tre amichevoli. Ma secondo, l’ottimo avvio dell’iraniano non basta ancora per una maglia da. IL PROTAGONISTA – Cinque gol in tre partite. L’inizio di Mehdiè avvenuto in maniera incoraggiante, segnando sempre nelle amichevoli fin qui disputate. Fra cui quella di ieri, dove ha fatto doppietta avviando il 3-0 di Inter-Las Palmas a Cesena. In attesa dei titolari, l’iraniano sta sfruttando le occasioni e si candida per una maglia dacontro il Genoa. Ma secondo Gianfranco, intervenuto stasera a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ancora non basta per inserirlo nell’undici base.nell’Inter?ha un’altra idea DA RIVEDERE –rinvia il discorso su: «? Per ora no.