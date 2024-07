Tennis | Sara Errani non ha scampo contro Qinwen Zheng alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Per la seconda volta in poco più di un annosconfigge con il punteggio di 6-0 6-0. Era già accaduto a Palermo nel 2023, quando la cinese era poi andata a vincere il torneo. Sempre in Sicilia, quest’anno, era stato 6-3 6-2, e di nuovo WTA 250 vinto dall’asiatica. Stavolta,di Parigi 2024, arriva la seconda “bicicletta” della giornata, dopo quella rifilata dall’argentina Maria Carlé alla tedesca Tatjana Maria. A prevalere subito è il concetto di potenza di, che subito mette a segno il break a 30unache cerca, ad ogni modo, di variare le traiettoriela notevole potenza della cinese. Il problema, però, è che la numero 6 del seeding non ha nessuna intenzione di rntare, in nessuna maniera. Macina gioco, punti e anche una qualità nel suo modo di interpretare questo sport, e diventa così inevitabile il 6-0.