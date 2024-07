Stagione di calcio 2024 2025 | guida completa ai tornei

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 28 luglio 2024) La nuova-25 delitaliano e internazionale è ormai alle porte. Mentre le squadre sono impegnate tra ritiri, amichevoli emercato, per i tifosi si avvicina il momento di scegliere quale abbonamento Tv sottoscrivere. Già iniziati i turni preliminari per la qualificazione alle coppe europee che rappresentato la principale novità dell’annata che si appresta a cominciare, grazie a un format rivoluzionato e l’allargamento a 36 partecipanti. Otto le italiane che proveranno a essere protagoniste deicontinentali: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna in Champions; Roma e Lazio in Europa League; Fiorentina in Conference. Le tre competizioni saranno visibili in esclusiva su Sky ad eccezione delle migliori partite del mercoledì di Champions in onda su Amazon Prime video.