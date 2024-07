Spunta un murale | è realizzato dagli scout

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) E’to nei giorni scorsi un nuovo grandes, sul muro sopra la rotatoria di via King: in tanti a chiedersi chi fosse l’autore. Il tema è quello delle dipendenze. Gli autori sono i ragazzi, dai 16 ai 21 anni, del gruppo"Jesi 2" della parrocchia "San Francesco D’Assisi". Un gruppo attivo da circa 60 anni attraverso la sua proposta educativa nel territorio, ha dato l’opportunità al Clan di realizzare uns in conclusione di un percorso svolto durante l’anno, il cui scopo riguarda la sensibilizzazione alle dipendenze, attraverso l’informazione e il rendere consapevoli i ragazzi in merito a questo tema. La realizzazione dels è stata resa possibile grazie a un patto di collaborazione con il Comune, che prevede la riqualificazione di muri cittadini degradati o abbandonati. In particolare, il consigliere comunale Giacomo Mosca ha seguito il progetto.