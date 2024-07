Segreti di famiglia | le anticipazioni trama e cast dell’ottava puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 28 luglio 2024)di: leQuesta sera, domenica 28 luglio 2024, alle ore 21,30 va in onda in prima seratadi, la nuova fiction turca in onda su Canale 5 che ci farà compagnia per tutta l’estate. Protagonisti gli attori Pinar Deniz e Kaan Urganc?o?lu (l’Emir di Endless Love). La soap ruota attorno a un’avvocata impavida e a un procuratore rispettato i cui percorsi si incrociano durante un’indagine su un crimine. Vediamo insiemedi questa sera.Gul minaccia Zafer di abbandonarlo se non agisce contro Cinar, rilasciato dalla prigione. Zafer prepara quindi una vendetta contro Cinar, tenendo la suaall’oscuro con la scusa di un viaggio di lavoro. Gli punta una pistola contro, portandolo al cimitero e costringendolo a chiedere perdono prima di ucciderlo.