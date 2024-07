SDCC24 | le foto e tutti gli annunci dal panel Marvel Studios

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 28 luglio 2024) Questa notte abbiamo seguito con voi in diretta lo mirabolantedal Comic-Con di San Diego, ma un riassunto degli eventi più importanti è d’obbligo. Come sempre ospitato nell’oramai mitica Hall H del Comic-Con, ilquest’anno ha entusiasmato i presenti con una serie di contenuti di qualità, tanti ospiti dai prossimi film in arrivo, ma soprattutto con l’o a sorpresa del ritorno nell’MCU di Robert Downey jr, ma questa volta come il super villain Dottor Destino. Prima di fare un ricco recap, grazie anche al supporto dell’agenzia stampa che cura i prodotti, vi proponiamo qui di seguito alcune dellepiù belle dall’evento unico. Deadpool & Wolverine La presentazione nella Hall H si è aperta con una celebrazione di Deadpool & Wolverine.