Samele voleva fare il mago era innamorato del Foggia di Zeman e poi la guerra in Ucraina

(Di domenica 28 luglio 2024) Il bronzo di Luiginella sciabola maschile. Per lui quarta medaglia olimpica. Ne scrivono tutti i quotidiani, ovviamente. Da raccontare non c’è solo l’abbraccio con il presidente Mattarella di cui hanno scritto tutti. Ecco la Gazzetta: L’ennesima impresa di un eterno Peter Pan che si è regalato per i suoi 37 anni (compiuti giovedì) un altro podio ai Giochi, tuffandosi a terra dopo l’ultima stoccata portata contro l’egiziano Elsissy e cercando dal profondo del cuore le prime parole. In tribuna in molti hanno pianto per lui e con lui. Uno spicchio di Grand Palais (spettacolare palcoscenico, oltre 8000 spettatori a far dimenticare il gelo e il silenzio di Tokyo) era una curvana giunta in massa nella capitale francese. Hanno urlato fin dalla mattina, colorando le tribune. Gigi ha apprezzato la torcida, esultando a ogni stoccata come avesse fatto gol.