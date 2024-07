Prossimo segretario Authority

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Massimo Lucchesi – sulla cui nomina alla Porthanno trovato l’intesa Del Ghingaro e Giani – ha espresso il suo pensiero su Facebook: "L’accordo raggiunto sulle infrastrutture portuali rappresenta un atto politico importante per il futuro del porto e per l’intera Città di Viareggio. Con lo stesso spirito collaborativo tra istituzioni cercherò di svolgere il ruolo dinell’interesse dei porti e in particolare del Porto di Viareggio e della sua città. Ricordo infatti che la legge affida al, oltre il compito di sovraintendere al funzionamento della struttura, quello di portare a sintesi negli strumenti pianificatori, le scelte che scaturiscono dai vari comitati portuali".