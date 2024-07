Parigi 2024 judo | Giuffrida protesta con l’arbitro poi i complimenti all’avversaria VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Alcuni attimi di tensione, con le proteste, prima di andare a complimentarsi con l'avversaria. Odetteha reagito così al terzo shido che l'ha portata alla sconfitta con Larissa Pimenta, nella finale per il bronzo nelalle Olimpiadi di. "L'arbitraggio? Anche nella finale l'ultimo shido era dubbio – ha poi commentato-. Con questo arbitro un giorno prenderò un caffè e le chiederò che problemi ha con me. Va avanti da tanto. Quando vedo che sale lei, già so che devo fare qualcosa in più di quello che basterebbe. Non ha molta simpatia per me".