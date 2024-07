Nuoto Martinenghi emula Fioravanti dopo 24 anni E l’Italia torna a tingersi d’oro dopo Rio 2016

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Tre, otto, ventiquattro. Non siamo a scuola e non ci sono problemi da risolvere ma sono i numeri magici di Nicolò, il nuovo campione olimpico dei 100 rana. Il varesino ha vinto tutto quello che c’era da vincere, il campionato mondiale nel 2022, il campionato europeo sempre nel 2022 e ora l’oro a Cinque Cerchi. Otto sono glitrascorsi dall’ultimo oro olimpico italiano, conquistato a Rio da Greg Paltrinieri, mentre ventiquattro sono glitrascorsi dal primo e unico oro italiano ai Giochi nei 100 rana. Fu Domenicoa far saltare in aria tuttaa Sydney nei 100 rana a cui aggiunse anche un oro fantastico nei 200. Una gara per certi versi simile a quella odierna, in cuinon era il favorito della vigilia ma in cui riuscì a farsi trovare pronto al momento giusto.