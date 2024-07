Nuoto il ‘solito’ Ceccon scherza col fuoco ed entra col brivido in semifinale nei 100 dorso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Il “solito” Thomas. Al campione veneto viene proprio spontaneo affrontare con un po’ troppa leggerezza le gare al mattino, anche quando si parla di Olimpiadi. E così l’azzurro, nei suoi 100a Parigi di cui è primatista del mondo, ha dato conferma a questa sorta di tradizione. Sì, perchénella prima delle batterie con gli uomini di maggior livello ha “passeggiato”, nuotando in maniera fin troppo controllata e toccando la piastra in 53.45, crono distantissimo da quello strepitoso 51.60 di Budapest (Mondiali 2022). Toccando la piastra in quarta posizione nella propria heat, un po’ di magone se lo è messo lui stesso, nella consapevolezza di non essere riuscito ad affrontare le batterie con lo spirito che ci voleva.