Nomine Civita s nel mirino | Città retta da Troiani

(Di domenica 28 luglio 2024) di Lorena Cellini Con la bocciatura di Giovanni Corallini, candidato di Fratelli d’Italia alla presidenza.s "si dimostra ancora una volta che anova comanda Fausto, per buona pace del commissario cittadino (Igori Pettinell n.d.r.) che invece di reagire all’ennesimo schiaffo assumendo adeguate iniziative politiche propone quale premio di consolazione il vice coordinamento cittadino allo sconfitto". L’avvocato Alberto Feliziani, riferimento di un centinaio di iscritti in FdI, aveva giorni fa posto il tema del peso politico del partito in seno all’amministrazione e la vicenda.s rafforza la sua tesi. Quella di un Fausto, leader della civica Vincenova "che forte di due soli consiglieri comunali ne mette in scacco sei di FdI. Qualcuno se ne è accorto nel partito a Roma?".