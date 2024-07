Napoli la sentenza che spiazza il Milan | che delusione per Rafael Leao

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 luglio 2024) Lariguardo ile ilè unaforte per, che già aveva fatto male a Euro 2024 Il ritiro dela Castel di Sangro prosegue, l’obiettivo di Antonio Conte è quello di portare la squadra al massimo della forma per l’esordio stagionale contro il Modena in Coppa Italia. La data cerchiata in rosso è quella del 10 agosto, una settimana dopo ci sarà la difficile trasferta di Verona, la prima di 38 tappe di un campionato che i partenopei si augurano possa portare soddisfazioni. Conte vuole dar fastidio alle prime della classe, è consapevole che non sarà semplice, ma le carte per fare bene ci sono. Conte ha ritrovato i nazionali a Castel di Sangro e c’era tanta attesa per vedere da vicino Khvicha Kvaratskhelia.