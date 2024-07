Napoli Conte | Iniziamo a girare! Vedo una squadra che mette intensità e che collabora

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 28 luglio 2024): ”Il tipo di gioco che stiamo provando e per perre a Kvara, Politano e Ngonge di giocarsi l’uno contro uno e andare dentro” Antonio, tecnico del, ha parlato ai microfoni di OneFootball dopo la vittoria per 4-0 contro l’Egnatia: “Dopo un bel po’ di allenamenti con carichi di lavoro pesanti,un po’. E’ normale fare un poco di fatica, bisogna ringraziare i ragazzi, stiamo provando a fare delle cose sulla fase offensiva e difensiva.unachee che, ho chiesto di fare la fase offensiva e anche difensiva tutti insieme. Possiamo e dobbiamo migliorare, perché ci saranno delle situazioni in partite in stagione che si andranno a creare e dove dobbiamo migliorare. Kvara ha fatto una buonissima partita.