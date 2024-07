Mo | Gallant ‘Hezbollah pagherà caro prezzo per attacco’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2024) Tel Aviv, 28 lug. (Adnkronos) – “Sono venuto presso il Comando Settentrionale per esaminare i piani di risposta, che riguardano Hezbollah, il rappresentante dell’Iran nella regione. Hezbollah non la farà franca, nemmeno con le sue ridicole smentite. Hanno sparato loro, ne subiranno le conseguenze e pagheranno unelevato per le loro azioni”. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoavdurante la riunione di valutazione operativa presso il Comando Settentrionale con il suo comandante, il maggiore generale Ori Gordin, e gli ufficiali di stato maggiore.“Sono arrivato stamattina presto a Majdal Shams- ha detto ancora– ho visto con i miei occhi la scena, un posto dove bambini innocenti sono stati uccisi mentre giocavano a calcio. Il sangue dei bambini israeliani non sarà mai dimenticato”.