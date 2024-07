Milan Fonseca | Partita positiva i giocatori hanno avuto coraggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) “La cosa importante è aver messo in campo quello su cui abbiamo lavorato in settimana. I ragazzigiocato con, mantenendo la palla e trovando gli spazi, come gli avevo chiesto. Abbiamo tanto da imparare e penso che lache abbiamo fatto oggi sia stata. Era importante vincere per acquisire fiducia”. Così Paulo, ai microfoni diTV, commenta la vittoria di questa notte dei rossoneri contro il Manchester City, per 3-2. “Stanno tornando i. Dobbiamo integrarli nel nostro possesso e continuare imparare: c’è tanto da migliorare difensivamente e offensivamente”, ha concluso il tecnico portoghese. Intanto, nel ritiro rossonero è arrivato anche Rafael Leao, che può quindi cominciare la preparazione in vista della nuova stagione.: “, i” SportFace.