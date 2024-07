LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Italia in finale Esposito e D’Amato sperano Attesa per Francia e Brasile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) LA CRONACA DELLA GARA DI SIMONE BILES LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE:FANTASTICA LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE: GRAN BRETAGNA E ROMANIA 14.32 Il Giappone è senza la sua capitana Shoyo Miyata, esclusa dal comitato nipponico perché sorpresa a fumare e bare alcolici: la legge nazionale lo vieta a chi ha meno di 20 anni, lei ne ha 19. Nazionale sicuramente impoverita, ci proveranno Ushioku, Kishi, Okamura, Nakamura. 14.20 Mancano trenta minuti all'inizio della terza suddivisione, Giappone e Olanda si stanno preparando. 13.25 Ci risentiamo tra un'oretta per avvicinarci verso la terza suddivisione delle qualifiche femminile alledi2024. Restate con noi per la cronaca dell'e di Simone Biles e per tutti gli approfondimenti del caso. 13.25 Le qualificazioni riprenderanno alle ore 14.