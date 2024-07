LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Gobbi e Guerra portano il doppio in semifinale ora gli uomini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:21 Tocca ora a Nicolò Carucci e Matteo Sartori. E’ il momento del ripescaggio delmaschile. Acqua 2 per l’Italia, che se la vedrà con Cina, Serbia e Germania. Anche in questo caso sono tre i posti utili per le semifinali. 10:18 Seconda parte di gara entusiasmante delazzurro!controllano negli ultimi 500 metri risparmiando anche preziosissime energie. Terzo posto per le italiane in 7:10.41 di un soffio dietro la Norvegia. Vittoria per l’Olanda di Scheenaard e Veldhuis con il tempo di 7:08.42. 10:16 Italia che alza il ritmo e riduce anche il gap sull’Olanda. Perde terreno invece l’equipaggio Lituano, bella gara finora delle azzurre. 10:15 Al passaggio dei 1000 metri le azzurre restano in seconda posizione ma i distacchi sono davvero minimi. Stefania e Clara devono insistere e se possibile aumentare i colpi.