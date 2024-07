Laboratorio di scrittura in carcere Incontro su libri e libertà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Nell’ambito del ’dicreativa’ organizzato da Riccardo Canesi e Claudio Figaia nella Casa di reclusione di Massa, si è tenuto l’dal titolo ’Libro: dal latino liber, essere liberi’ con Titti Federico, scrittrice carrarese vincitrice di numerosi premi letterari, e Michela Rossi, presidente di Associazione Qulture e dirigente della cooperativa editoriale Le Impronte, titolare del marchio Felici Editore. Titti Federico, introdotta dal giornalista Claudio Figaia, ha raccontato come la sua passione per lasi sia tradotta nella pubblicazione dei suoi romanzi, a partire da ’Prima che venga sera’ del 2008. Poi, nel 2020, l’con l’Associazione Qulture e Felici Editore, per il quale sono usciti ’Asbestos’ (2021) e nel giugno di quest’anno ’Il primo mattino del mondo’, il suo sesto romanzo.