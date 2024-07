La strategia del questore Sbordone | Facciamo rete per la sicurezza Bene il progetto ‘Porte Aperte’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Anche i fenomeni criminali mutano col mutare dei tempi. Lo sa ilAntonio, lo legge ogni giorno nei mattinali dei suoi poliziotti, lo ascolta nelle richieste e negli esposti che i cittadini presentano. E sa che oggi molto più di ieri, per far fronte alla sacrosanta richiesta didei bolognesi, "è necessario costruire insieme un sistema diintegrata", come spiega., qual è oggi la cornice in cui i suoi poliziotti operano? "Un contesto in cui la criminalità è spicciola e diffusa. Mentre negli anni passati ci trovavamo a far fronte a reati anche molto gravi, oggi lo scenario è differente, ma questo non vuol dire che sia meno impattante per i cittadini, perché questa ‘capillarità’ genera un profondo senso di in. Per invertire questa tendenza è necessario l’impegno di tutti.