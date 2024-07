La regina Elisabetta aveva un tumore Era così debilitata che non reggeva in mano nemmeno la teiera | le rivelazioni del biografo Robert Jobson

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) LaII morì a causa di une non per “l’età avanzata”, come invece spiegarono fonti ufficiali di palazzo. L’indiscrezione circola da tempo e il primo ad ufficializzarlo fu Gyles Brandreth, storico amico del Principe Filippo, autore del libro biografico “Elizabeth: An Intimate Portrait”, che evitando accuratamente ogni deriva scandalistica fornì un ritratto intimo e accurato della. A confermare il fatto che la Sovrana sia stata colpita da un mieloma è oggi un altroinformatissimo,, autore di “Catherine, The Princess of Wales“, libro in uscita il primo agosto le cui anticipazioni più succose sono iniziate ad uscire a puntate sul Daily Mail.