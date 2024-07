La fragilità di un Paese colabrodo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Fachin Due cartoline raccontano con una certa dose di cinismo un’Italia fragile e incapace di rispondere con razionalità alla velocità con cui il clima sta cambiando. La prima arriva da Orbetello, Toscana, e ci mette al corrente, attraverso gli occhi di un pescatore, della moria – improvvisa, non imprevedibile – di cento quintali di pesce pregiato, soffocato nelle acque così calde da non riuscire a trattenere l’ossigeno indispensabile alla vita. La seconda cartolina ce la spediscono dalla Sicilia, e svela l’angoscia di un pastore rassegnato ad abbattere le sue pecore perché manca l’acqua per farle bere. Chiariamolo: l’acqua delle pozze è esaurita ma l’altra acqua, quella che potrebbe arrivare da lontano, in realtà c’è. Solo che costa, e costa troppo, costa così tanto che sono pochi gli allevatori in grado di acquistarla e di farla viaggiare dentro le autobotti.