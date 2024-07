La crisi delle imprese Start up in retromarcia Soffrono i negozi | Serve più sostegno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Che non sia un gran momento per gli imprenditori lo si è capito da settimane, adesso lo certifica anche l’ultimo studio di Confcommercio sulleup, in calo del 10%. L’associazione in particolare ha promosso una ricerca basata su un’elaborazione di dati estratti dalla Camera di Commercio di Pistoia e Prato e il quadro che emerge certifica come il calonuoveiscritte non sia affatto una percezione, quanto una realtà che minaccia di peggiorare ulteriormente nel corso del 2024. Per quanto riguarda le nuove aperture la situazione è di generalizzata sofferenza. Guardando alla totalitànuoveiscritte nella provincia di Prato, tra agricoltura, industria, costruzioni, commercio, servizi e altre attività, emerge un calo complessivo: se nel 2021 erano state 2.109 e nel 2022 erano arrivate ad essere 2.189, nel 2023 sono diventate 1.899, circa il 10% in meno.