Il Movimento e la strategia dell’eroina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Gli anni Settanta – almeno in Italia – sono spesso (e volentieri) il contesto storico-sociale per ambientare gialli e noir. È così anche per Il figlio peggiore (Fandango). Siamo nel primo lustro del decennio, quando il clima nel Paese è incendiario. Anni di piombo, sangue, P38,della tensione. Al centro del libro – sia detto immediatamente: un romanzo, opera dunque di fantasia – c’è un’altra. Quella della droga, l’eroina di Stato che arriva nelle piazze, per anestetizzare (fino a uccidere in migliaia di casi) il(con la M maiuscola). Una tesi sostenuta a posteriori per analizzare quell’aspra stagione e oggetto anche di un documentario di Peter D’Angelo (che con Fabio Valle ha scritto questo libro) e di un altro romanzo (uscito qualche anno fa e firmato da Giancarlo De Cataldo) L’agente del caos.