Fiamme nel Salento Incendiato un furgone in pieno giorno si sospetta il dolo

(Di domenica 28 luglio 2024) Nel caldo pomeriggio di oggi a Gallipoli, ancoranela causa di un incendio che ha coinvolto un, causando danni anche a due automobili vicine. L’evento sembra essere di naturasa, poiché lesono partite dalla parte posteriore del veicolo, come rilevato dai vigili del fuoco. Il proprietario del, un 40enne locale, è tra gli undici indagati per una recente operazione di sequestro di otto box presso il mercato ittico della città. L’incendio si è verificato intorno alle 13:40 di oggi in via Torino, vicino al Parco della Filosofia, davanti al negozio di ortofrutta del commerciante.nel, si indaga sulle cause Lenel, che hanno distrutto il Fiat Fiorino, sono state domate dai vigili del fuoco.