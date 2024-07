Federica Pellegrini annuncia a Matteo e ai fan il suo arrivo in TV | le reazioni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 28 luglio 2024)a suo marito e ai fan con un video super simpatico la sua prossima avventura, la brillante divina scende in campo questa volta sul piccolo schermo per viversi una fantastica ed emozionante avventura in prima serata su Rai Uno. La campionessa olimpionica infatti sarà nel cast della prossima edizione di “Ballando con le Stelle” che prenderà il via a settembre ogni sabato sera in diretta su Rai Uno e verrà condotto da Milly Carlucci. Leggi anche Fabrizio Corona riabbraccia Carlos, ecco come sta, le prime parole sul fratellino inIl simpatico annuncio social Pochissimo minuti fa la strepitosa divina ha condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram un reel in cui svela come hato a suo maritoGiunta la sua partecipazione al programma televisivo.