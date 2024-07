F1 dalla Germania | Sainz verso la Williams per il 2025 con la clausola pro Mercedes

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Carlosin F1. in particolare, la testata tedesca F1-Insider parla di accordo raggiunto per iltra lo spagnolo, che a fine stagione dirà addio alla Ferrari lasciando il posto a Lewis Hamilton, e la, oltre ad essere stato accontentato dal punto di vista economico, avrebbe ottenuto rassicurazioni sulla competitività della monoposto, garantitapower unit. Inoltre, nel contratto dello spagnolo dovrebbe essere presente unache gli permetterebbe di liberarsi in caso di chiamata da Red Bull o. In particolare, visto lo stretto rapporto tra la dirigenza dellae Toto Wolff, team principal delle Stelle d’argento,potrebbe proprio avere una corsia preferenziale per queste ultime, soprattutto nel caso il team di Brackley non dovesse puntare da subito su Kimi Antonelli.