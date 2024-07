Concerto jazz di Zanchini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Domani sera, alle 21, il Chiostro della Residenza Comunale di Castel Bolognese ospiterà ilper piano solo di Gabriele. L’evento va in scena per la rassegna ’Sere d’Estate a Castel Bolognese’, in collaborazione con La Corelli e la scuola comunale di musica ’Utili’. Per l’occasioneha scelto le pagine che considera più rappresentative dei diversi percorsi musicali intrapresi: brani che più di altri hanno segnato tappe della sua ricerca e che evocano nella sua memoria ricordi ed emozioni (il recital si intitola, non a caso, ’Fotografie’). Si va così dallo standarddella tradizione alle canzoni italiane dagli anni Trenta ad oggi, e dalla musica brasiliana a composizioni originali, il tutto sempre con la veste dele dell’improvvisazione.