Classifica marcatori Inter amichevoli estive | ecco tutti i gol e i video

(Di domenica 28 luglio 2024)in campo in attesa di recuperarei nazionali ma Inzaghi ha già trovato nuovi equilibri, come dimostrato anche dalladella sua squadra nelle. Di seguito la situazione aggiornata con i link per vedere idelle reti nerazzurre APPIANO GENTILE – Il calendario estivo della nuovadi Simone Inzaghi prevede duene” prima di quelle un po’ più serie. Si inizia dagli svizzzeri del Lugano (mercoledì 17 luglio). A seguire la Pergolettese (lunedì 22 luglio). Entrambe le partite sono in programma presso il “BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti” di Appiano Gentile (CO). Successivamente sarà il turno degli spagnoli del Las Palmas (sabato 27 luglio) a Cesena. In seguito trasferta in casa del Pisa (venerdì 2 agosto). Poi toccherà ai sauditi dell’Al-Ittihad (mercoledì 7 agosto) a Monza.