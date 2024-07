Chi è Lorenzo Torriani il portiere del Milan titolare contro il Manchester City|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-07-27 da Vimodrone la notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio non se la scorderà più. Mentre tanti suoi coetanei sono in giro a divertirsi lui scende in campo dall'altra parte del mondo, con la maglia del. Nell'amichevole tra i rossoneri eCity Paulo Fonseca lancia ilclasse 2005 che allo Yankee Stadium avrà gli occhi di tutti puntati addosso. Un test per vedere come si comporta davanti a Haaland e Grealish. Calcio d'estate? Non raccontateglielo a lui Perquesta è la partita della vita.DUE PANCHINE IN SERIE A – Probabilmente la più importante da quando gioca in rossonero. Da sempre. Era poco più che bambino quando debuttava nei Giovanissimi B sotto lo sguardo di Filippo Galli, uno che di portieri se ne intende.