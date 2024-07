Bimbi protagonisti alle Ponyadi Piazza d’onore per la Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) AREZZO Seconda posizione per la2024 che si sono chiuse ieri all’Arezzo Equestrian Centre. Davanti alla squadra biancorossa del Pegaso solo la Lombardia. I mini cavalieri e amazzoni dellahanno conquistato 43 medaglie distribuite nelle varie discipline con 15 ori, 17 argenti e 11 bronzi. La Lombardia ne vinte 61: 26 ori, 21 argenti e 14 bronzi. In terza posizione il Veneto con 19 medaglie. E’ stata comunque una bella battaglia e ad un certo punto della competizione laè stata pure al comando. Bilancio più che positivo per la squadra del presidente regionale Stefano Serni: "E’ stata davvero una bella competizione – dice – siamo andati molto bene nelle specialità non olimpiche e negli sport integrati. Nelle discipline olimpiche siamo comunque in crescita, con prestazioni, quando non è arrivato il podio, molto vicineprime posizioni.