Basket femminile la Serbia soffre nel finale ma batte Porto Rico alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Lavince al debutto nel torneo didi Parigi 2024. Le balcaniche battonoper 58-55 nella prima giornata del gruppo A non senza patemi, dilapidando un vantaggio di oltre venti lunghezze nel secondo tempo –caraibiche non basta un parziale di 4-19 nel quarto conclusivo per completare la rimonta sul più bello. 15 punti di Dragana Stankovic e 14 di Jovana Nogic tra le fila della rappresentativa balcanica, con 11 punti di Trinity San Antonio per lericane che non sono bastati ad evitare il ko. Dopo un avvio equilibrato (2-2), lainnesta le marce alte spinta dai punti pesanti di Yvonne Anderson e Masa Jankovic (11-2).