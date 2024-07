Arriva il bonus cotoletta | 10mila euro dall’estrema destra austriaca per i ristoranti tradizionali

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 28 luglio 2024) Sono venti, fino a oggi, iche in Austria hanno ricevuto ildal governo di estrema. Locali nuovi che promuovo la tradizione, con un menu 100% austriaco, senza incursioni straniere o piatti fusion. Pura cucina, è questo che vuole il governo: ilè concesso a chiunque apra un'attività in una cittadina o un paese ne era sprovvisto, oppure a chi rileva una location antica per garantirne la sopravvivenza. Una misura inserita lo scorso anno nella Bassa Austria, per volontà del Partito della Libertà, che governa la parte nord-est del paese insieme al Partito Popolare conservatore.