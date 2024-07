Traffico Roma del 27-07-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità ben trovati dalla redazione non sono presenti significativi disagi dial momento lungo la rete viaria della Capitale non molti gli spostamenti e intanto proseguono i lavori sulla tangenziale est e che rimane chiusa tra viale Castrense l’uscita San Lorenzo Verano in direzione dello Stadio Olimpico la riapertura è prevista per il 19 di agosto inevitabili le ripercussioni alla circolazione Soprattutto nella zona di San Giovanni è in tutte le vie limitrofe altrettanto a Porta Maggiore e dello Scalo di San Lorenzo Inoltre prorogata alle 6 di lunedì 29 luglio la chiusura della rampa in ingresso da via Prenestina per immettersi sulla tangenziale alle Capannelle anche per oggi serata dedicata rockinuno dei festival internazionali tra i più importanti inevitabili le ripercussioni nella zona è ...